Muy sexy, Barby Silenzi protagonizó un video de El Polaco

Este viernes 7 de julio, finalmente se estrenó el video de El Polaco junto a Barby Silenzi llamado "Regresa Hermosa".

Desde hacía años, la bailarina deseó ser parte de algún clip de las canciones del reconocido artista popular.

Entrevistada por el portal "Ciudad", la mediática contó que la historia del video trata de un hombre que quiere que su pareja vuelva con él a pesar de sus errores.

"Me encantó la canción. Es re linda, súper pegadiza, ya la van a estar cantando. Quizá ahora pueda ir también como cantante y hacer un feat con él", dijo la sensual artista.

Luego sumó: "Siempre estaba la promesa de que iba a grabar un video con él, pero nunca llegaba el día ni a canción".

"Él siempre me muestra los temas que tiene para grabar, yo le doy mi opinión de qué me parecen, y en cada tema me proponía para ser la chica del video. Y la respuesta de él era 'en el próximo vas vos'. Hasta que me mostró este tema y bueno, me dijo que sí a ser su modelo", explicó Barby feliz por la experiencia.

Irónica fue por más y dijo: "Creo que podría ser su única modelo... Es una cuestión de que quedamos tan bien los dos juntos que no se puede desperdiciar eso. Ja, ja".

Video con acción

La influencer relató el proceso de grabación y dijo: "La verdad nos re divertimos haciendo el video y fue súper bien. Repetimos escenas, pero lo normal. Somos compañeros de vida, y sobre todo amigos, así que fue re lindo".

Para cerrar, Silenzi contó un momento de risas inolvidable: "Nos reímos, sobre todo, en la escena de la comida donde él me preparó la mesa y el menú como para conquistarme por las cag... que se había mandado".