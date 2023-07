"Operativo lavandina": intentan limpiar la imagen de Jey Mammon para evitar demandas

Luego del escándalo que envolvió a Jey Mammon luego de la denuncia de Lucas Benvenuto, ahora y con la lenta aparición del conductor de "Morfi" a distintos medios, se está hablando de la intención de una limpieza de imagen al acusado de abuso de menores.

Este pasado 5 de julio, el mediático fue entrevistado por "Intrusos" (América) y, por esa llamativa visita, comenzaron a circular diversas especulaciones y una, tiene que ver con que la nota habría sido arreglado por los abogados de Marcelo Tinelli quienes quieren intentar disuadir a Mammon de no llegar a instancias judiciales mayores con Florencia de la V y Karina Mazzocco, entre otras figuras del canal.

Recientemente, el ex conductor de Morfi, demandó recientemente a varios comunicadores y conductores como a Ángel de Brito, Augusto Tartu Tartúfoli, Yanina Latorre, Nazarena Vélez, Karina Mazzocco y Florencia de la V.

Sobre esta actitud de Mammon, Marina Calabró contó en Lanata sin filtro (Radio Mitre), que es una especie de "operativo lavandina" para que el humorista llegue a un acuerdo con las figuras del canal perjudicadas.

"Los abogados de Marce (Tinelli) le han pedido a Karina que lleve a Jey y lo mismo hablaron con Ángel", contó Jorge Lanata. Y Calabró coincidió: "A mí me llegó lo mismo. Ayer trataron el tema casi que de apertura y cierre", dijo la periodistas.

Luego agregó: "Qué difícil explicar esto, en términos de qué es lo que justifica una suerte de acuerdo o plan canje entre un operativo limpieza o echarle lavandina a Jey Mammón, la contrapartida que tiene que ver con los reclamos monetarios que ha hecho, por los cuales ha tenido mediaciones con varios conductores del canal. Lo que se vio en pantalla fue una suerte de arreglo, de acuerdo, que entiendo fue motorizado por Fernando Burlando y Javier Baños con el canal", explicó la hermana de Iliana y, Jorge Lanata sumó: "Tinelli tiene muy buena relación con Burlando".

"Me decía además que, otro nexo, sería que el abogado de Marcelo Tinelli es Osvaldo Pereira, que además es abogado de Karina Mazzocco, ya era su abogado. Hubo un acuerdo de cúpulas del que seguramente participó Marcelo Tinelli y José Núñez, que está demandado por Mammón", siguió la periodista y agregó: "Mi sensación, por lo que veo en pantalla, es que el acuerdo incluye la conciliación con Karina Mazzocco, Flor de la V y José Núñez, que entiendo la mediación todavía no se hizo. Me parece poco serio del canal, negociarlo en paquete a cambio de 'desistí de la acción contra este conductor y este otro...'. Es una cosa rarísima".