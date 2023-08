Muy misteriosa, Barby Silenzi realizó un llamativo posteo en sus redes

Alejada de los escándalos, Barby Silenzi se dedica a su familia, sus galería en Divas Play y a mantenerse bella como siempre.

Activa en sus redes sociales, la pareja de El Polaco realizó un llamativo posteo que causó curiosidad e intriga entre sus seguidores.

En sus historias de Instagram, la ex protagonista de "Sex" manifestó: “Cuando te enamorás de alguien no te interesa nadie más. Y si te interesa alguien más significa que no estás enamorado...Creo que todos necesitan leer esto”, escribió misteriosa.

Fiel a su estilo, la bailarina compartió una foto frente al espejo y en la previa de una osada producción de fotos para el sitio de adultos.

Usando un pequeñísimo corpiño de breteles caídos, Silenzi bajó la mirada y con un cafecito caliente expresó: "Así con el cafecito los espero en mi @divasplayok".