Por la muerte de Morena, los famosos se manifestaron en las redes

Este miércoles una noticia paralizó Argentina. La muerte de Morena, de tan solo 11 años de edad en manos de dos motochorros anuló el cierre de la campaña política y dejó expuesta a las voces indignadas de quienes claman por Justicia y Seguridad.

Por un celular la pequeña fue golpeada salvajemente y los famosos decidieron salir y levantar su voz en un reclamo unánime.

La que comenzó fue Patricia Sosa en Twitter quien exclamó: "BASTAAAAA!!!!. Hoy mataron a una nena de 11 años. Hasta cuándo???". "BASTAAAAA!". Y grito con toda mi alma BASTAAAAA!!!! Y no importa la edad de los asesinos. Un ASESINO DEBE ESTAR ENCERRADO! Y después, rehabilitación, etc., pero no suelto. No es vida".

BASTAAAAAA!!! Hoy mataron a una nena de 11 años. Hasta cuando??? BASTAAAAAA! Y gritó con toda mi alma BASTAAAAAAA!!!. Y no importa la edad de los asesinos. Un ASESINO DEBE ESTAR ENCERRADO! Y después Rehabilitacion, etc. pero no suelto. No es vida. — Patricia Sosa (@patriciasosaok) August 9, 2023

Flavio Mendoza, en la misma red social se dirigió al Intendente de Lanús Néstor Grindetti.

Anoche en el programa el señor intendente de Lanús dijo que para irse a independiente pidió licencia ?? A lo que pregunte un intendente puede pedir licencia ???? Yo con mi ignorancia pero con sentido común ,creo que un intendente debe cuidar a la gente y te vas a un club yo ya no… — Flavio Mendoza (@flaviomendoza) August 9, 2023

En sus historias de Instagram, Eugenia La China Suárez expresó su bronca y su pedido de Justicia, como tantas otras personas conocidas o no en el medio.

También desde Turquía, Wanda Nara se sumó al pedido de Justicia de todos los argentinos que no pueden creer lo que se está viviendo en el país.

Flor de la V y Karina Mazzocco en sus programas de América también realizaron su descargo con bronca, lágrimas y reclamos.