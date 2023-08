´El daño es irreversible´: Silvina Luna atraviesa un momento crítico de salud

Esta semana la salud de Silvina Luna empeoró, luego de un tiempo de leve mejora. Ahora la modelo debió ser trasladada a terapia intensiva por su actual estado de salud.

La noticia llegó a través de su hermano Ezequiel, quien dio detalles de cómo está su hermana, a dos meses de internación en el Hospital Italiano.

Según el joven, la ex GH tiene líquido en los pulmones, los músculos atrofiados, y que ahora no está respondiendo a los tratamientos.

Consultada por sus vastos conocimientos, la médica Mariana Lestelle habló en el ciclo de Ángel de Brito sobre la actualidad de Luna y dijo: “Acá hay una decisión difícil de tomar, y es una cuestión ética. Cada vez que uno hace una intervención médica, tiene que saber por qué la hace y para qué la hace”, aseguró.

Luego agregó: “Porque con esto van a cambiar las condiciones de vida del paciente. Por eso todos los hospitales tenemos Comité de ética, y Silvina siempre tuvo un cuadro crítico, porque hay órganos que están fallando, como son los riñones”.

“Hay cosas que son irreversible, como el daño renal que tiene Silvina, y hay cosas que son reversibles, como pueden ser las infecciones. De todo lo primero salió (la falla multiorgánica), pero no cambió su situación renal. Los profesionales del Italiano (donde está internada) son excelentes, y si no plantearon un trasplante, fue porque no se dieron las condiciones. El paciente debe estar entero”, remarcó.

La profesional aseguró que antes de realizarse un trasplante, "al paciente se le bajan las defensas para que el cuerpo no rechace el nuevo órgano. Por este motivo, no puede haber infección ni nada por el estilo en ese cuerpo" en este caso, aplicado al de Luna.

“Entonces, si los colegas del Hospital Italiano, en tres meses que lleva de internación Silvina, no consideraron que era posible un trasplante, esa patología siguió y es irreversible”, concluyó.