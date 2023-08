Inesperado: la millonaria cifra que Jorge Rial le reclama a Ventura

Hace algunos días, se realizó la mediación entre Jorge Rial y Luis Ventura pero todo lo que parecía que no se extendería en el tiempo, se dilató y los periodistas irán a juicio.

Así lo confirmó el periodista Juan Etchegoyen, de Mitre Live, quien contó cuál es la millonaria cifra que el conductor de Argenzuela le estaría pidiendo a su ex socio y amigo, Luis Ventura.

El padre de Morena Rial inició las acciones por las declaraciones que hicieron en el canal América sobre él y su hija Morena.

“Quiero contarles a todos la verdadera cifra que le pidió Jorge Rial a la defensa de Luis Ventura. Había trascendido que le había pedido un millón de dólares pero esto no es así, me dijeron que esa información no es cierta, tengo la cifra posta”, contó el periodista.

“El dinero que le exigió Rial a Ventura es bastante menos. Jorge les exigió cinco millones de pesos por toda esta situación, la fuente que me da la información es irrefutable, por eso me animo a contarlo”, añadió.

Etchegoyen también se refirió a Ventura y dijo: “Ahora bien, la contra demanda de Ventura a Rial no tiene cifra todavía. Me decían los abogados de Ventura que dejaron en blanco esa parte porque primero tienen que ver todo lo que Rial dijo sobre Ventura para tomar una decisión concreta para saber cuánto dinero piden, pero desde la parte de Rial está todo claro”.