La monumental Traiana Ibañez está en crisis con Mariano Martínez

Hace algunos meses, Mariano Martínez blanqueó su relación con la bella bailarina Traiana Ybañez y, desde ese momento la pareja comenzó a mostrarse en las redes sociales.

Felices y realizados, los novios disfrutaron de sus momentos de felicidad pero ahora Yanina Latorre comentó en "LAM" que no todo está bien entre los mediáticos.

La polémica panelista aseguró, luego de un enigmático, que la bailarina decidió borrar todas las fotos que compartió en las redes acompañada del actor.

Sin perder tiempo, Latorre se comunicó con Ybañez quien respondió: “‘¿Eh? No, borré todo porque estoy cansada de ver bardeos de mujeres, sobre todo hacia mi persona, o comparaciones...Hay días que te lo bancás y hay días que no. Te lo explico, para que no digan ni armen escándalo de algo que no existe’”.

“Borré todo porque estoy cansada de ver bardeos de mujeres, sobre todo hacia mi persona, o comparaciones’”.

“‘Prefiero no poner nada de mi vida privada, y me tomo el tiempo de responderte porque ya mucho daño psicológico se me hizo gratuitamente al inventar cosas. Disculpá y gracias, que sigas bien’”, cerró Yanina, ante la atenta mirada y análisis de sus compañeras.

“‘Prefiero no poner nada de mi vida privada, y me tomo el tiempo de responderte porque ya mucho daño psicológico se me hizo gratuitamente al inventar cosas’”.

Hasta el momento, Mariano Martínez no salió a dar su punto del vista en el tema y muchos dudan sobre la continuidad de la pareja.