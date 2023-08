Mirtha Legrand vuelve a la televisión

Finalmente y luego de meses de tratativas y negociaciones se confirmó el regreso de Mirtha Legrand a la televisión.

Con más de 50 años en la pantalla chica y entrevistas muy jugadas, la "diva de los almuerzos" está cada vez más cerca de cumplir uno de sus más grandes anhelos en estos tiempos post pandemia.

La confirmación del esperado regreso la realizó Marina Calabró en Radio Mitre con datos precisos sobre el canal, el mes y el horario del programa de la abuela de Juana Viale.

"Mirtha Legrand, yo hasta me animaría a darlo por confirmado... Mirtha Legrand vuelve a El Trece", anunció Marina Calabró. Luego, explicó: "Y me animo a sacarle el potencial, hoy hablé con un alto decisor del canal, lo voy a leer textual: 'Muy avanzada la negociación, yo creo que en breve vuelve a la pantalla de El Trece'".

Luego la periodista dijo: "'Juana no', me dice el decisor, ' solo Mirtha por ahora'. Le pongo '¿septiembre?', porque a mí me había llegado de los pasillos del canal que septiembre, y me dice 'ojalá'".

"El dato es que Nacho Viale yo le he escrito también para confirmar. Lo último que me había dicho es que las negociaciones estaban abiertas con los 3 canales, con El Trece, con América y con El Nueve. Pero ahora yo le diría, le saco el potencial, Mirtha vuelve a la televisión y vuelve a El Trece, lo voy a decir con toda la convicción del mundo... Lo que estábamos esperando", concluyó Marina Calabró.