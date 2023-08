Los famosos se expresaron por el triunfo de Milei

Este domingo 13 de agosto, los argentinos fueron a las urnas a expresar su decisión en las PASO. Con varios candidatos y algunas propuestas para sorpresa de muchos, Javier Milei conquistó el país desde su postura liberal.

Si bien muchos festejaron esta apuesta al cambio y a dejar de lado a los gobiernos tradicionales, muchos artistas se expresaron preocupados en las redes sociales por la actualidad de Argentina.

La primera fue Lali que, desde España, usó su red Twitter y expresó sin filtro: "Peligroso y triste". Frente a esta afirmación, la intérprete de "Disciplina" recibió una catarata de mensajes que le cuestionaron su postura frente al cambio.

Algunos de los usuarios de la red X, la acusaron de "no tener idea de nada" y argumentaron que la cantante no está nunca en Argentina por sus compromisos en el exterior. Otros más atrevidos, tildaron a Espósito de "ignorante" exponiendo los índices de inseguridad y pobreza.

Decidida a no generar conflicto, Lali salió a responder a los ataques y expresó: "No me pone para nada mal que me "bardeen" por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos que dan, son un reflejo de lo que votan justamente".

También, el actor Gonzalo Heredia también decidió no quedarse callado y, en su cuenta de redes sociales publicó un meme que, como era de esperar, también recibió críticas e insultos: "Que Dios se apiade de nosotros", expresó la pareja de Brenda Gandini.

Otros mensajes contra el "León", llegaron de la mano de Malena Pichot y Nancy Duplaá.

De lado de las celebrities que salieron a festejar los resultados de las PASO, estuvieron Alex Caniggia y Luciana Salazar.