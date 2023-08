Con foto y sonrisa, Charly García confirmó que volvió a su casa

El pasado sábado, la noticia de la internación de Charly García preocupó a los colegas y fanáticos del rock nacional argentino.

Después de mucho tiempo bien, el músico ingresó al Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento por algunos estudios y los médicos decidieron dejarlo internado unos días para sumar análisis por algunos resultados preocupantes.

Finalmente y con todo en orden, este martes Charly García fue dado de alta y, a través de sus redes sociales, el intérprete de "El Aguante", compartió dos fotos en su cuenta oficial de Instagram.

De buen humor y con una remera colorida, el posteo expresó: "Ya en casa ! Gracias a todos por preocuparse. SNM (Say No More)".

Una buen noticia!!