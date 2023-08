El Conejo se quitó la ropa y las redes reaccionaron

Dejando atrás los malos momentos de la ruptura con Coti Romero, Alexis -más conocido como Conejo dentro de la casa de Gran Hermano-, se liberó y posó sensual en sus redes sociales.

Quizás buscando llamar la atención de algún productor o de alguna mujer, el mediático se tomó una foto frente al espejo de su baño y, con mate en mano expresó: "Ya que hace mucho no subía".

De inmediato el posteo comenzó a ganar likes y mensajes de sus fanáticos que no dudaron en decir: "Se me hizo agua… no importa cuando leas esto", "Como es posible este suceso?", "Fuego", "Siempre dándolo todo pa", "Toda la mejor para el bailando te lo mereces sos un buen pibe veo que ayudas a muchos se nota que tenes un gran corazón", entre otros.

Por su parte, desde la cuenta de "LAM" también publicaron la foto y los haters no dudaron en dejar comentarios ofensivos para el cordobés que se ganó su apodo por su apetito sexual.

No sabe preparar el mate pero.... — Orlando Salazar ? (@orlandysmo) August 15, 2023