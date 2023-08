Cande Tinelli fue agredida en España y realizó su descargo en las redes sociales

Lejos de Argentina, Cande Tinelli disfruta de su reconciliación con Coti Sorokin y desde España acompaña al músico en un nuevo proyecto musical.

Amante de poder caminar por las calles porque nadie la conoce, Cande resaltó este detalle en una reciente entrevista en donde no dudó que ama nuestro país, pero que el anonimato no lo cambia por nada.

Pero la felicidad no duró tanto porque ahora, a través de sus redes sociales, Cande contó que fue agredida por una mujer argentina en un paseo por la calle.

Con varias historias conectadas, la hija más rebelde de Marcelo Tinelli expresó: "Ayer en Puerta del Sol me crucé a una señora mayor, argentina por supuesto, que me empezó a gritar a y a decir cosas del dólar, lo cual no entendí porque estaba en un momento de disociación fumándome un puchito y no se le escuchaba bien. Si me está leyendo, espero su mensaje señora. Ya sé lo que está pasando con el dólar porque leo las noticias y me da intriga saber qué le pasaba conmigo particularmente", comenzó relatando Cande.

Atenta a que la agresión estuvo ligada a ser una argentina lejos de su país en un momento complicado, Cande sumó: "Capaz piensa que soy la ministra de economía... Capaz le molesta que esté en Madrid acompañando a mi pareja... ah. Pará: ella también está en Madrid, por cierto de compras”, recordó.

Luego sin filtro, la mediática aseguró: "Si tanto le importa su país y el aumento del dólar, hubiese ido a votar en vez de estar gastando euros acá”.

Para cerrar Cande lamentó la violencia por la política que existe entre los argentinos: "Me da mucha pena la violencia que genera la política. Nosotros deberíamos apoyarnos y ser más empáticos respetando al otro".