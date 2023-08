En ´Polémica en el Bar´, Mariano Caprarola tildó de asesino a Lotocki

La noticia del fallecimiento de Mariano Caprarola impactó al mundo del espectáculo quienes recordaron las continuas denuncias del panelista de "La Jaula de la Moda" sobre la mala praxis que sufrió en manos del falso médico Aníbal Lotocki.

Por lo que se supo, Mariano falleció a causa de una insuficiencia renal causada por complicaciones derivadas de sus cirugías estéticas. Una de ellas fueron realizadas por Aníbal Lotocki, quien actualmente está inhabilitado debido a la causa de Silvina Luna y de otras artistas que también lo denunciaron, informó el portal Pronto.

Hace casi un mes, Caprarola visitó el programa de América "Polémica en el Bar" y allí tuvo durísimas palabras para Lotocki en medio de la internación de Silvina Luna.

"Me operé con un asesino. Yo fui un ignorante. Yo tenía una amistad con él, que hasta le presté la garantía de una casona que tenía en Palermo, antes de tener un sucucho en donde él operaba", comenzó diciendo.

Falleció Mariano Caprarola , está fue una de sus últimas notas , hace menos de un mes en #PolemicaEnElBar ?? pic.twitter.com/BpuUaMJNyS — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) August 17, 2023

"Yo consideraba que era un amigo y un buen profesional, hasta ese momento yo no tenía ningún síntoma. Él ya me había operado. Yo no sabía que no era cirujano plástico. Fue un momento de mucho auge de él, yo llegué a él como llegamos todos. Primeras figuras se operaron con él y estaría bueno que lo digan. Pasando los 10 años, se convierte en una enfermedad llamada 'Mal de Asia', que es peor que el HIV, te morís. Yo me operé hace más de 10 años y me saqué todo lo que tenía", explicó el productor de moda.

Alejado de Lotocki, Mariano comentó: "Perdí la relación con él cuando lo llamé y le dije 'me inyectaste muerte, sos un hijo de p...'. Él no me cobró, no le cobra a nadie. Si yo digo el nombre de quien lo protege, termino en una zanja. Es un hijo de p... como él. Tengo miedo porque me va a pasar algo. Yo agarro la Panamericana todos los días para irme a mi casa y cuando paso por abajo del puente, siento que me van a hacer mier... Yo en una caja de seguridad del banco tengo el nombre de la persona. Si me pasa algo, está anotado ahí".