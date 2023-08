Muy caliente en las redes, Flor Vigna mostró la cola

Sin dar respiro a su carrera y sus sueños, Flor Vigna sigue activa en sus redes sociales y en plataformas digitales con su música y su estilo único.

Hace algunas semanas, la rubia anunció su llegada a la plataforma para adultos Divas Play, enloqueciendo a sus fanáticos y seguidores.

En una relación abierta con Luciano Castro, la ex de Nico Occhiato ahora sorprendió con un posteo en donde aseguró: "Cuando sea viejita quiero decir me anime a todo, me saque prejuicios, me dejé ser libre respetándome a mi misma al máximo. Estoy en proceso de que el q dirán me importe menos … Y en ese proceso nos mandamos esta tremenda sesión de fotos que pueden ver solo en @divasplayok".

Cuando sea viejita quiero decir me anime a todo.

De costado y sobre una banqueta de un sauna, Flor dejó a la vista sus curvas y cadera.

Por si esto fuera poco luego, en la pileta climatizada del spa, la también actriz jugó con el agua, su pelo y su piel.

. @flor_vigna recreando la icónica escena de la película "La Sirenita" uD83CuDF0AuD83EuDDDC pic.twitter.com/OGMGXhqAov — JPablo uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83DuDC9B (@dreamsxvign4) August 2, 2023

El posteo ganó más de 110 mil "likes" y mensajes de amor y admiración.