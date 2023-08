No pierde las mañas: el Pocho Lavezzi muy cerca de Zaira Nara

La vida amorosa de Zaira Nara sigue interesando a los fanáticos de las redes que siguen atentos cada paso de la modelo.

Luego de la separación del padre de sus dos hijos, Jakob Von Plessen, la morocha se acercó a Facu Pieres a quien nunca blaqueó.

Ahora y nuevamente lejos de Argentina, Zaira disfruta del verano europeo en Ibiza y es noticia por un acercamiento muy especial.

Hace algunos días comenzó a circular el rumor de que la hermana menor de Wanda estaría viviendo un affair con el Pocho Lavezzi.

"Me dijeron que hubo ahí unos acercamientos, que pegaron mucha onda. Hace poquito estuvieron los dos en Ibiza. El Pocho Lavezzi con Zaira Nara. No noviazgo, sino que pegaron una onda", expresó Maite Peñoñori en "Intrusos".

Por su parte, el periodista Juan Etchegoyen se comunicó con Lavezzi y él le desmintió estar en una relación con la modelo. “Quiero contarles que acabo de hablar con el Pocho, me respondió de manera muy generosa sobre las versiones que decían que estaba empezando algo con Zaira Nara y déjenme decirles que fue contundente”, contó el conductor de Mitre Live al portal Pronto.

“Hola Juan, no tengo idea de nada la verdad, y también decirte que no me gusta hablar de mi de mi vida privada, pero ahora que me contás esto lo sé. No tenía idea la verdad. No pasa nada por preguntar, gracias por entenderme pero no hablo nada de mi vida privada”, fue el mensajes del ex de Yanina Screpante al periodista.

"El Pocho lo que me dice es que no estaba al tanto de lo que había salido, ni siquiera sabía que se había comentado un supuesto romance con Zaira. No tenía idea de nada", cerró el cronista de Mitre.