El amor menos pensado: Fátima Florez flechó a Javier Milei

Luego de la sorpresa de las elecciones PASO, Javier Milei ahora volvió a patear el tablero con respecto a su vida amorosa.

Fue Marina Calabró quien, en Radio Mitre, dio detalles del acercamiento del político a la actriz y comediante Fátima Florez recientemente separada.

El romance del año ?? Javier Milei de novio con Fátima Florez @AmericaTV @Flordelav uD83DuDC47 pic.twitter.com/S72o1E7DI0 — #Intrusos uD83DuDC40 (@Intrusos) August 21, 2023

Según Calabró, los mediáticos estarían juntos desde hace aproximadamente 45 días y, desde "Intrusos", Guido Záffora sumó que había intercambiado mensajes con el político: "Él me dijo que se están conociendo. Ella me dice que están muy bien. Fátima le dijo a Marina que fue muy lindo haberlo encontrado y que el tiempo vuela cuando está con él", detalló el panelista.

Záffora reconoció que primero dudó que quien contestaba sus mensajes era Milei pero luego el mediático lo confirmó: "Me mandó un audio y un par de emojis. Ahí me di cuenta que era el real. Me dijo que se conocieron en persona en diciembre del 2022 en la mesa de Mirtha y desde entonces, quedamos en contacto. Un día nos empezamos a ver de otro modo y se dio".

Luego de esta confirmación Karina Iavícoli expresó sus dudas y expresó: "Es raro que él lo diga ahora y ella, que jamás cuenta nada, salga a confirmarlo tan rápido", expuso. Ni lenta ni perezosa Flor de la V abonó a la teoría: "Confío en tu información Guido pero de verdad que no me lo creo. Es raro... la verdad ellos nunca confirman nada. No me lo creo".

¿Blanquerán?