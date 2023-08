Jésica Cirio envuelta en un nuevo escándalo en Telefe

El 2023 no es el año de Jésica Cirio y así se ha demostrado a lo largo de los meses y en varias situaciones que tuvieron a la mediática como protagonista.

Luego de su separación de Martín Insaurralde, las cosas no salieron como Cirio esperaba y ahora, fue denunciada dentro de Telefe por una nueva figura.

Se trata de Estefi Berardi, quien aseguró que la conductora de "Morfi" la amenazó e insultó.

La ex panelista de LAM, fue una de las primeras que habló del distanciamiento de Insaurralde, pero su información no fue confirmada y, de un día para el otro, se olvidó del tema.

Pero aparentemente Cirio no se olvidó del mal momento vivido y llamó a Berardi quien luego relató: “Me habló súper mal por privado. Me dijo unas cosas que me hicieron mal y me sorprendió la manera”, fue una de las frases de la panelista.

Luego la ex Combate aseguró que Jésica la amenazó y aseguró que nunca más trabajaría en televisión si volvía a referirse a la vida privada de la modelo. “¿Me están mandando a seguir? ¿Por qué todos le tienen miedo? Me dio miedo las cosas que me dijo”, remarcó Berardi.

A todo esto, en Telefe aseguran estar cansados de los conflictos de Jésica Cirio y no dudarían en terminar con esta situación.

Hace unos meses Jésica en el peor momento de Silvina Luna contó en sus redes que se realizó una cirugía en la vagina y otros temas relacionados con Jey Mammon.

Ahora, desde la gerencia del canal de las pelotas están definiendo su futuro, según se pudo saber.

Mientras tanto, Cirio posa sensual en sus redes sociales, aparentemente sin importarle nada.