´A mi cama nunca entró nadie´: Zaira Nara sin filtro

Un poco preocupada por la salud de su hermana Wanda pero enfocada también en su trabajo, Zaira Nara volvió a confirmar que no tiene pareja y dejó un llamativo mensaje.

La también empresaria se muestra más sensual y jugada que nunca en sus redes sociales, llamando la atención de deportistas y empresarios que, a través de sutiles mensajes en su Instagram, quieren conocerla.

Transformada en una de las solteras más codiciadas, Zaira ahora aseguró que piensa en sus hijos y confesó cuál es su regla de oro para tener encuentros íntimos con un pretendiente.

“A mi cama, a mi casa, nunca entró nadie”, comenzó diciendo la morocha en una nota a canal 13 a "Socios del Espectáculo".

Luego sumó: "Tengo 57 almohadas. El día que tenga una pareja no sé cómo van a hacer… Porque de repente coleccioné almohadones”.

Con respecto a su ex y padre de sus hijos Jakob von Plessen, Zaira aseguró: “Nosotros siempre tuvimos ganas de llevarnos bien por los nenes y hablamos mucho más que antes todavía... Pero no es algo que hoy me lo plantee. Estamos muy bien así”.