Buenas noticias para el cuarteto: 'La Mona Jiménez' evoluciona favorablemente

Carlos "La Mona" Jiménez sufrió un ACV el pasado 23 de agosto y según informó el medio cordobés Cadena 3, evolucionó del mejor modo. Al punto en que, desde el Instituto Modelo de Cardiología, anunciaron que fue trasladado a la sala común y se prevé que esté de alta entre el viernes y el sábado de esta semana.

Fue Lorena Jiménez, una de sus hijas, quien brindó tranquilidad a sus seguidores y confirmó la buena noticia. Ella expresó, "estaba de buen ánimo y contento. Le hicimos muchos masajes, le dimos una tarde de Spa; esperamos mañana tenerlo en casa".

Los detalles, sobre el momento crítico de salud que atravesó el popular cantante, fueron que él sufrió la obstrucción de una arteria. Y el episodio tuvo lugar, mientras almorzaba al mediodía. "Estaba comiendo unas pastas al mediodía con mi vieja, cuando se mareó y sintió un hormigueo en la cara. Pensó que era parte del post operatorio y se vino al Cardiólogo, en donde le están haciendo el seguimiento", señaló Carli Jiménez, hijo del cantante.

Por otra parte, los familiares de 'La Mona', también aclararon que aún no tienen la certeza de si fue o no un accidente cerebrovascular. Ellos dijeron: "No se puede decir que es un ACV. Tenemos que esperar los resultados finales de los estudios, que demoran 24 horas y aún no los tenemos. Los médicos hablaron algo isquémico".

Y sumaron. "Hay una obstrucción, quizá por algo de colesterol. Hay que hacer un tratamiento, no quirúrgico", explicó Carli, al tiempo que arriesgó que el cuadro pudo haber sido ocasionado por el post operatorio que atraviesa producto de un dolor abdominal.