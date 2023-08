¿Hermanita embarazada?, aseguran que Daniela y Thiago serán padres

Sorpresivamente, desde hace varios días los rumores del embarazo de la ex "hermanita" Daniela Celis se escuchan por todos lados.

La morocha, en pareja con su compañero de reality Thiago Medina, estaría esperando gemelos.

Así lo confirmó la periodista Pilar Smith en Telefé. Por esta información, la participante de "Gran Hermano" estaría enfurecida y comenzaría acciones legales contra la cronista del canal de las pelotas.

Consultada por "Intrusos", Smith no se quedó callada y redobló la apuesta: “Bueno, nos vemos en la Justicia. Todavía no me llegó nada. No sé si tiene la dirección. Ahora cualquier cosa se la mando por redes sociales. No hay problema”, expresó desafiante.

Para cerrar Pilar explicó: “Tengo la información de que está embarazada y me debo a la información”.