Al borde de la censura, Jime Barón mostró el colaless

Una vez más y luego de festejar el cumpleaños de su novio, Matías Palleiro, Jimena Barón incendió su cuenta de Instagram sin aviso.

La cantante de "La Araña" dejó si estilo de cara lavada y usando solo un short de jeans y una remera con estampa rockera, jugó frente a la cámara con look y maquillaje de los ´80.

De pie, sentada, de frente y de espalda La Cobra mostró sus curvas y un tatuaje muy particular en una de sus nalgas.

"Pronto", escribió en un primer momento y después sumó a la publicación: "Tenía muy baja la autoestima pero ahora que me veo soy una diosa okey".

El posteo ganó más de cien mil likes y mensajes como: "Me pasó q es raro verte maquillada ,cuando en otras es raro verlas a cara lavada", "un fuego", "El flequillo me haces acordar a mi madre en los 80 bella", "Ese fleco muy Marixa me encantó", "chau te separaste!!!! ajajajjajaja", entre otros.