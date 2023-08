Confirmadísimo: Daniela Celis espera gemelos

Lo que comenzó siendo un rumor ahora se confirmó al cien por ciento y Daniela Celis aseguró estar embarazada de Thiago, su compañero de Gran Hermano.

Fue Pilar Smith la primera en lanzar la bomba de esta noticia inesperada pero, en la noche del jueves Ángel de Brito aseguró haber hablado con la morocha quien le aseguró que estaba embarazada de menos de dos meses.

Lo más sorprendente de todo es que Daniela está esperando mellizos con Thiago Medina y aseguró que se siente muy asustada por la situación, aparentemente inesperada.

En el programa de streaming de Telefé, Celis dijo: "Tengo mucho para contar. Se empezaron a viralizar muchas cosas, cosas que quería y cosas que no. Me re duele. No puedo, chicos...", muy sensible la morocha no pudo seguir hablando y abandonó la transmisión en vivo.

Minutos después, Daniela volvió y expresó: "Son momentos, estoy muy feliz y sensible. Así estoy, me pasa de todo. Me estoy encontrando con una Daniela nueva. Le voy a pedir disculpas a Pilar... Estoy bien. No estoy mal o triste por lo que está pasando. Al contrario, estoy viviendo un sueño".

Y confirmó el embarazo: "Sí, voy a ser mamá. Y tengo una noticia más linda que esa. No me encontré con uno, me encontré con dos. No van a ser mellizos, van a ser gemelos. Son dos iguales. Estoy muy contenta. Quería gemelos desde chica, los tengo. Siempre dije que quería ser madre joven".

"Siempre soñé con este momento. Siempre quise ser madre, sentir la panza. Me cambió todo. Empezó todo con que me sentía mal y no sabía qué me estaba pasando. Me hice un examen de orina y sangre y me dio negativo. Me enteré muy avanzado el embarazo. Me estaba consumiendo porque encima eran dos", contó la ex hermanita.

En 'LAM', Ángel De Brito contó detalles de la charla privada que tuvo con Daniela: "Me dijo que era un embarazo de riesgo y que no iba a hablar de Thiago".

¿Estarán separados?