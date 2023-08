Las redes sociales reaccionaron al embarazo de Pestañela

uD83EuDD30 Daniela Celis está embarazada de gemelos uD83DuDC76



uD83DuDDE3 "Voy a ser mamá. Y tengo una noticia más linda que esa. No me encontré con uno, me encontré dos. Y no van a ser mellizos, van a ser gemelos, son dos iguales", anunció en su programa Fuera de joda.



uD83DuDCFC Más tarde, subió un video… pic.twitter.com/N1lZtLmFZp