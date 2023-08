Apareció Thiago Medina luego de la confirmación del embarazo de Pestañela

Esta semana, la noticia del embarazo de gemelos de Daniela Celis conmocionó las redes por las novedades en la vida de la ex participante de Gran Hermano.

La morocha, si bien primero lo negó, luego reconoció su situación y habló de sus sentimientos en este momento tan especial de su vida.

Lo más llamativo del discurso de joven mujer fue que casi no mencionó a su pareja, Thiago Medina que también fue parte del exitoso reality conducido por Santiago del Moro.

Finalmente y luego de no salir a dar su versión, Thiago se reunió con el ex hermanito Ariel y, a través de las redes sociales, comentó: “Nosotros estamos como pareja, todo el día convivimos, estoy hablando con ella, siempre estoy pendiente, y me molesta que salgan a hablar boludeces. Que salgan a decir cosas que nada que ver. Gente que saca información no sé de donde, ¿por qué no se fijan en la vida de ellos?”, expresó el ahora verdulero molesto.

“No quería salir a hablar. Yo lo que siento, Dani sabe lo que yo siento, realmente nos llevamos re bien, nos llevamos re bien, y le mando un beso porque sé que me está viendo. No es que no quería hablar, yo no me sentía cómodo todavía para hablar. Yo quiero que lo nuestro sea de la puerta para adentro”, remarcó.

Finalmente y muy molesto Thiago afirmó: “No sé como hicieron, además, estuvieron en la puerta de mi casa, esto ya es invasión a la propiedad, porque a mí me molesta. Si yo no quiero salir a hablar, sino lo ponía en una historia de Instagram, y listo. Yo lo quería guardar para mí, para que estemos bien con Dani”.