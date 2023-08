Con pantalón transparente, Shakira posó en las redes

A más de doce meses de la separación de Shakira y Gerárd Pique, ahora la colombiana intenta reordenar su vida personal y la de sus hijos.

La cantante de 46 años exigió, a través de sus abogados, algunos temas cuando los hijos que tiene en común con el español, lo visitan a su padre.

La bella mujer solicitó que cuando Milán y Sasha visiten a su padre, no debe estar Claria Chía Martí. En "Implacables", el periodista argentino radicado en Estados Unidos, Javier Ceriani relató: “Shakira quiere la custodia completa de sus hijos porque Piqué es muy mal padre porque se aburre con los niños, ellos se duermen porque no les presta atención, no los lleva a ningún lado, los deja tirados, se los lleva al trabajo”.

“Los niños dicen ‘Papá está todo el día con el celular y ni bola nos da’. Esa es la realidad, por eso se aburren con Piqué. Y Shakira no deja que estén Piqué, Clara Chia y los chicos. Ella no deja que esté Clara Chia”, agregó el periodista.

Por su parte, Shakira nuevamente dedicada a su carrera artística, posó muy sensual desde el estudio de grabación, usando un pantalón muy ancho color blanco que dejó a la vista que la mediática no usó ropa interior.