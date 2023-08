Murió Hernán, un recordado participante de ´Cuestión de Peso´

Este martes se conoció la noticia de la muerte de Hernán Terranova, uno de los participantes del ciclo "Cuestión de peso".

Su paso por el programa de Alberto Cormillot fue en 2017 y, a partir de ese momento su relato de vida y su lucha por perder kilos se conoció mediáticamente.

Invitado al programa de Fabián Doman, Terranova dijo que su sueño era ser abuelo y sorprendió al reconocer que si bien tenía una verdulería no comía vegetales.

El participante ingresó al reality con más de 187 kilos y, por lo que se sabe, Hernán seguía con sus kilos demás, deprimido y con otras enfermedades.

La muerte del ex Cuestión de peso fue anunciada en las redes por dos excompañeros, Lorna Gemetto y Pablo Bragale.

A través de sus redes sociales, sus amigos escribieron: “La vida, la enfermedad de mierda y el destino quisieron que te vayas. Se fue el que nos hacía cagar de risa a todos, el que me hizo conocer el Cilindro, el verdulero que no comía verdura, el que me ayudó cuando no tenía para pagar el hotel, el compañero de banco”.

“Hoy se fue Hernán Terranova, una gran persona, padre e hincha de Racing. Abrazo a toda su familia y que descanses en paz amigo”, cerró Bragale.