Las redes reaccionaron ante el parecido de Cristian Sancho con Edinson Cavani

Desde que Edinson Cavani llegó a Boca Juniors, los fanáticos enloquecieron y en las redes sociales se generó una comparación inevitable con un actor argentino.

Muchos de los usuarios aseguran que el futbolista con reconocimiento internacional se parece mucho a Cristian Sancho.

A través de memes, bromas y comentarios los fanáticos del futbolista uruguayo llenaron el feed de la red, ahora llamada X, de imágenes comparativas.

¿Seguro que Boca compró a Cavani?, ¿no será que le vendieron a Cristian Sancho? pic.twitter.com/Us39WwrMlu — Yayi Villegas (@yayivillegas) July 31, 2023

"¿Seguro que Boca compró a Cavani? ¿No habrá comprado a Christian Sancho?”, fue uno de los comentarios. Luego siguieron otros como “Ya en 2009 (año en el que se emitió la ficción) Sancho predijo la llegada de Cavani Boca”; “Mi vieja acaba de confundir a Cavani con Christian Sancho”, en relación a la participación del actor en "Botineras".

Finalmente el periodista de Mitre Live, Juan Etchegoyen le preguntó a Christian por el tema y, divertido el novio de Celeste Muriega aseguró: “Sinceramente me reí mucho con esto, me pareció muy divertido y muy ingenioso, todo lo que son las memes me divierte, la realidad es que cuando hice el personaje de Botineras pensé mucho en Cavani por el parecido físico”.

mi vieja se acaba de confundir a cavani con christian sancho pego un grito cuando lo vio dijo el de botineras pic.twitter.com/v4gZvcfjlF — ailen (@ilouitaly) July 31, 2023

Sobre el recuerdo de Botineras, agregó: “El personaje era un futbolista consagrado que venía a terminar su carrera en un club grande, importante, el club de sus amores, el parecido físico que teníamos en ese momento, y yo pudiéndome adaptar al pelo largo fue algo que lo utilice para el personaje de esa novela”.

Ya en 2009 Cristian Sancho predijo la llegada de Cavani a Boca...



Botineras 2009 // Hoy 2023 pic.twitter.com/Zx0JNuITWY — Naty S. (Nat) (@NVS_2502) August 1, 2023

Sobre el increíble parecido entre los hombres, Sancho expresó: “Da la casualidad ahora que estoy preparándome para un personaje de una obra que necesito tener el pelo largo, más o menos la misma contextura física, es muy divertido y es un crack”, cerró.