Mostrando más que las piernas, Juli Poggio apuntó contra su ex novio

A punto de subirse al escenario de la mano de José María Muscari en la obra "Coqueluche", Julieta Poggio sigue siendo noticia luego de su paso por la casa más famosas "Gran Hermano" (Telefé).

Sin conocerse aún el verdadero vínculo que une a la joven con el ganador, Marcos Ginoccho ahora la rubia salió con los "tapones de punta" a realizar un descargo por las declaraciones de su ex novio Lucca Bardelli.

Reunida con los periodistas de "Intrusos" (América), Poggio se refirió a su antigua relación y aseguró: "Sucedieron muchas cosas. Fue muy difícil de manejar. Exponer la relación. Mucha opinión de la gente, fake news. Y, más allá de que nos separamos en buenos términos, siento que es un poco raro cómo se está manejando él. No lo entiendo", comenzó diciendo la joven.

Acerca del "touch & go" entre su ex y Cande Lecce (modelo que se habría relacionado con Mauro Icardi), Juli expresó: "Me parece bien si él quiso aprovechar los seguidores que tiene ahora, monetizarlo, que lo haga. Me parece perfecto, pero que lo haga por su lado... es mucha casualidad esa relación justo en este momento", comentó la entrevistada.

Sin preocuparse por su pasado y con un gran presente laboral y personal, Juli posó muy sensual con un look total pink en una producción que compartió en sus redes sociales.