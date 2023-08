Todos contra Jorga Lanata: Wanda Nara analiza demandar al periodista

Tal como todos lo preveían, Wanda Nara estaría pensando demandar a Jorge Lanata luego de brindar información sobre su vida privada relacionada a su salud.

Todo surgió cuando la conductora de "Masterchef" ingresó a un centro médico por un dolor en el bazo. A partir de ese momento y con resultados de estudios no tan buenos, el mediático dijo que Nara padecía de leucemia.

Según se dio a conocer en "A La Tarde" (América), la mujer de Mauro Icardi estaría muy enojada con el periodista. "La venganza está en marcha y está en manos de Ana Rosenfeld. La semana próxima Wanda demandaría a Lanata por daños y perjuicios", no dudó en confirmar el panelista Diego Esteves.

"Por haber confirmado un diagnóstico, que según Wanda Nara al momento que Jorge Lanata diera la información, no lo tenía confirmado ella", agregó el periodista

Wanda en sus redes sociales y a pocos días de la información de Lanata explicó: "Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 hs de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano, y sobre todo con mis tiempos".

Según los periodistas del programa conducido por Karina Mazzoco, las acciones legales que comenzaría la empresaria contra el polémico conductor serían por "daño psicológico a ella y su familia".