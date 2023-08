Último momento: ´Morfi´ tiene un nuevo conductor

Si existe un programa con un terrible problema de conductor es "Morfi" (Telefe). Luego de la muerte de Gerardo Rozín no dejaron de pasar reemplazos que no convencieron o tuvieron graves problemas como el caso de Jey Mammón.

Ahora, durante la tarde del miércoles 30 de agosto, se conoció el nuevo nombre que liberará a Georgina Barbarossa de la guía del extenso programa de actualidad, música y cocina del canal de las pelotas.

Diego Leuco reemplaza a Georgina en la Conduccion de #LaPeñaDeMorfi uD83CuDF57

Te Gusta ? pic.twitter.com/4eCFBvY1Wk — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) August 29, 2023

Será Diego Leuco el nuevo conductor de La Peña de Morfi y, por lo que se sabe, el mediático está muy feliz con la designación. En un móvil con "Intrusos" el profesional comentó: "Me gusta mucho la propuesta, es un programa que me encanta desde hace muchos años. Yo siempre tuve un vínculo muy lindo con Gerardo (Rozín), y era un programa que me gustaba desde siempre", expresó Diego.

Luego agregó: "Me ofrecieron esta posibilidad de reemplazar a Georgina estos días que ella no está. Me dijeron que Georgina estaba de acuerdo, que le copaba la idea, que el equipo del programa también. Yo había ido de invitado hace muy poquito y me sentí súper bien. Y me ofrecieron esta posibilidad de reemplazo por estas semanas, y dije que sí porque me encanta, me encanta el proyecto, el programa, la idea, todo".

Rápidamente, aclaró: "No hablé con Georgina, voy a hablar en estos días. Tengo una re linda onda con ella, ella es muy amiga de mi viejo, lo quiere mucho desde hace un montón de años. Siempre la mencionamos en Luzu, la tengo muy presente. No hablé puntualmente porque todo es de estas horas, todo rápido, me ofrecieron la posibilidad de reemplazarla y dije que sí".

"Sé que ella está de acuerdo, fue algo que pregunté, me parecía súper importante la bendición de ella. Así que será lo que le lleve la recuperación de la operación que se tiene que hacer", explicó Diego y confesó: "Esto era algo que hace mucho me ilusionaba... cuando estaba en mi casa decía 'qué lindo programa La Peña para hacer algún día, me gustaría'".

Finalmente y sobre su futuro en televisión Diego Leuco comentó: "Se da por estos programas, y después veremos... Obviamente, a mí la tele me gusta, hoy siento que esta frecuencia de 1 vez por semana es algo que me cierra. Yo lo venía diciendo, tenía ganas de volver a la tele con algo parecido a esto, así que me cerró el proyecto. Estoy muy contento".