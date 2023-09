Antes del estreno, Mónica Farro asegura que la quieren bajar del Bailando

Este lunes 4 de septiembre, se levanta el telón para el regreso del Bailando y, como se esperaba, los escándalos y rumores entre los participantes no se hicieron esperar.

Es el caso de Mónica Farro quien aseguró que ya hay maniobras para sacarla del concurso de baile conducido por Marcelo Tinelli.

Todo comenzó cuando en LAM, Ángel de Brito comentó: “Mariano Verón, exparticipante de Gran Hermano no le gustó Mónica Farro y dijo: ‘vamos a sacarla del Bailando, que entren otros’”, aseguró.

De inmediato, el conductor sorprendido consultó:“¿Qué paso con Verón? ¿Paso algo?”.

Un ex Gran Hermano que quiere su lugar

Sentada desde el living de su casa Mónica respondió: “Mirá, yo trabajé con él, en algún que otro evento y estaba todo más que bien. Cuando vi eso me sorprendió el grado de agresividad hacia una mujer y en la época que estamos…querer dejar sin trabajo a una persona. ¡A tres! Porque también está mi coach…mi bailarín”.

De inmediato la uruguaya explicó: “¿No será que alguien le pago para hacer esto? Porque es muy extraño. De verdad, me extraña...Lo conozco poco y nada, y las veces que me lo crucé estaba todo más que bien”, aseguró la vedette y agregó: “No estoy pasada de moda ni vencida…ni no se que palabra horrible uso”.

Para cerrar, la curvilínea mujer explicó: “¡Hace 12 años que no estoy en este certámen!... No es que soy una figurita repetida...También entiendo que cuando alguien habla de mi…pasa esto porque yo contesto. Este trabaja para dejar sin trabajo a alguien”, cerró Farro indignada.