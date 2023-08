Sensual y divertida, Estefi Berardi está cada vez más cerca de Federico Bal

Hace un tiempo atrás Fede Bal terminó su relación con Sofía Aldrey por descubrir que el actor la engañaba con otras mujeres.

Entre las elegidas por el hijo de Carmen Barbieri para sus paseos informales, se conocieron el nombre de algunas mediáticas y famosas como Estefi Berardi y otra mujeres.

Señalada y cuestionada, Berardi negó todo vínculo con el conductor, aunque se conocieron algunos chats y se animó a llevar a la Justicia a quienes la señalaron como una de las terceras en discordia.

En el programa de el canal Ciudad en donde Estefi comparte pantalla con Carmen y Pampito, el mediático consultó: "¿Pasó algo con Fede?". A lo que Estefi Berardi sentenció: "No, es mi amigo. Yo quiero que nos juntemos pero él me dice que no por lo que van a decir después". Por su parte Carmen también se sumó a la charla y comentó: "Bueno, los dos están solteros y son amigos".

Ahora y con algún tiempo pasado, el tema vuelve a ser noticia por una reacción que no pasó inadvertida. Fede Bal fue al piso de "Mañanísima" y no dudó en darse cuenta que Berardi tenía un nuevo look en el pelo.

"Ay, qué observador, a mí no me dijiste nada del corte", exclamó Pampito como testigo de la situación. Por su parte Estefi le preguntó si le gustaba el cambio y Federico expresó: "Si, para mí es el nuevo look que tenes que usar, te hace la cara distinta, me gusta". A lo que el panelista comentó que "después dicen que son amigos y la gente les tiene que creer". Para cerrar el tema y restarle importancia Estefi afirmó: "mis amigos me dicen esas cosas".

Intrigada por la situación, Barbieri volvió a preguntar sobre la relación entre su hijo y la panelista y, lo que llamó la atención fue la pausa usada por el actor cuando respondió positivamente al tema de la amistad.

Sin pelos en la lengua, Carmen cerró diciendo: "Ustedes hacen pausa, le ponen tensión a una situación que no la tiene".