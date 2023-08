Marcela Tauro se separó de su joven novio luego de 7 años de relación

Esta semana comenzó con una noticia no tan grata para Marcela Tauro que confirmó la separación de su pareja Martín Bisio.

La panelista de "Intrusos" aseguró que la relación llegó a su fin pero que entre ellos, mantienen una buena relación y aún siguen hablando.

"Me separé de Martín, mi novio de 7 años. Nos separamos en buenos términos y seguimos hablando. No sabía si decirlo o no, no soy mucho del posteo porque me parece frío...", contó Tauro en el ciclo que conduce Guido Kaczka.

“Tenemos distintas formas de ver la vida en este momento. No hubo terceros en discordia ni nada. Hay amor, y es más difícil separarse cuando hay amor, pero en este momento queremos cosas diferentes y no lo quiero arrastrar a lo que yo quiero y que él me arrastre a lo que quiere", explicó la periodista.

Desde el comienzo de la relación, Tauro pasó por muchos dilemas por temas varios como la diferencia de edad, la relación a distancia, el qué dirán y las propias inseguridades.

"Cuando empezamos a salir yo estaba re nerviosa: imaginate que soy una mujer de 52 años que tiene celulitis, imperfecciones. ¿Qué se yo? Martín es más joven, entrena y me daba vergüenza desnudarme delante de él. No fue fácil, pero superé todo porque vale la pena”, le contó a Pronto en 2017.