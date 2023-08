Esta es la verdadera razón por la que Juli Poggio no irá al Bailando

Desde hace semanas, se confirmó que Julieta Poggio iría al Bailando 2023 de Marcelo Tinelli. Pero, por una supuesta pelea entre América y Telefe no quería rescindir varios de los contratos y uno de esos, aparentemente, fue el de la ex hermanita.

Sin embargo, Nancy Duré sostuvo en Socios del espectáculo (El Trece) que "Julieta no quería ir al Bailando, ni continuar en la tele, porque quería ser actriz". Esto último lo consiguió gracias a José María Muscari quien la eligió para ser parte de una de sus obras, Coqueluche.

"No, al Bailando no lo permitió Telefe porque ella estaba chocha por ir ahí y no está mal porque es lo que ella ama hacer", la contradijo de manera tajante Virginia Gallardo.