La insólita razón por la que Julieta Poggio se negó a sumarse a Only Fans

Sorpresivamente Julieta Poggio, la ex participante de Gran Hermano 2022 tomó una decisión que alertó a sus fanáticos que la siguen minuto a minuto en sus redes sociales.

La rubia, luego de su salida de "la casa más famosa del mundo", fue invitada a varios proyectos existentes en donde brilló por su simpatía y el talento que la caracteriza.

A punto de subirse al escenario en la nueva propuesta de José María Muscari en "Coqueluche", la supuesto novia de Marcos Ginocchio.

Por su exposición mediática, Poggio fue tentada a sumarse a la popular plataforma para adultos Only Fans por su belleza, en primer lugar pero además, por su cautivamente belleza.

"Rechacé trabajos como Only Fans, producciones de fotos, quizás un poco el Bailando también porque es otro reality donde hay bardo y quizá no lo consume la gente de esa edad. Preferí hacer otras cosas por mi público", dijo la rubia en el programa Agarrate Catalina en La Once Diez|Radio de la Ciudad.

"Esta carrera que elegimos los artistas es difícil, a veces, porque vas a 10 casting y 9 son no. A mí me pasó un poco que siempre fui muy sexy y de tener personalidad, en la preadolescencia buscaban alumnas para un colegio y yo les daba eso, como que muy sexy. Además, me iba muy maquillada..."., recordó la "hermanita".

"Eso me jugó un poco en contra, donde hubo un parate, pero siempre tuve a mi familia apoyándome e impulsándome a seguir luchando por mis sueños, a no bajar los brazos", cerró.