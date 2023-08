Alex Caniggia se queda sin su programa de televisión

Hace pocas semanas, Alex Caniggia se convirtió en padre junto a Melody Luz de la pequeña Venezia.

Viviendo uno de los mejores momentos de su vida el hermano de Charlotte Caniggia también está al frente del programa "Los desconocidos de siempre" en el Trece.

Pero con respecto a este tema, las noticias no son muy buenas para el hijo de Mariana Nannis. Aparentemente la señal del solcito no pasa el mejor momento y estarían pensando bajar algunos programas que no rinden en rating.

Fue el periodista Pablo Layús quien informó que el ciclo que conduce el empresario será levantado en breve: "Es un escándalo: le van a levantar el programa a Alex Caniggia", comenzó diciendo el panelista de Intrusos.

"Primero por el bajo rating, porque midió muy mal. Hubo discusiones con respecto a esto, hubo acusaciones de que el programa mide mal por culpa de uno u otro".

"Él se fue enojado de las grabaciones y tengo entendido que le quedan programas grabados hasta el miércoles que viene y ése sería el último", reveló el cordobés sobre la actualidad de Alex.