Amor oculto: Guille Valdés fue vista saliendo de la casa de famoso actor

Esta semana y al frente de la conducción de "LAM" (América) Yanina Latorre comenzó la emisión del programa de espectáculos lanzando un enigmático de una nueva relación de amor en el ambiente mediático.

La polémica periodista, luego de muchas vueltas y pistas, aseguró que Guillermina Vadés fue vista saliendo del departamento de un reconocido actor argentino.

Finalmente y luego de varios nombres, Joaquín Furriel es el protagonista de esta nueva historia protagonizada por los dos famosos.

Según Latorre, varios vecinos del edificio del ex de Paola Krum le enviaron mensajes sobre la llamativa visita de la última mujer de Marcelo Tinelli.

“Yo mandé a hacer guardia a ver si podía tener una imagen. No conseguí. Se ve que hoy no se vieron. Lo que no linqueo es, dónde se conocieron”, comentó Yanina.