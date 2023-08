Deprimido Coco Sily sufre por su separación de Caramelito

Hace algunos meses, el blanqueo de la relación entre Coco Sily y Caramelito sorprendió a la audiencia sobre todo por la manera en que los mediáticos se conocieron y la intensidad de la relación.

Las cosas parecían funcionar de maravilla al punto que la rubia acompañó al conductor a la gala de los premios Martín Fierro en donde posaron juntos.

Luego de tres meses, todo se terminó de manera abrupta cuando Carrizo decidió volver con su ex marido y padre de sus hijos, quien la había dejado meses atrás.

Triste y solitario, Sily reconoció que le duele la situación porque esperaba más de esta relación: "Estoy triste, cursando la tristeza normal después de una separación. Ella es un amor, es un sol. No hubo ningún inconveniente. Hacía poquito tiempo que estábamos juntos", comenzó diciendo Coco a Intrusos, América.

"No voy a negar que en ese tiempo me enamoré, pensé que íbamos a tener una pareja divina y eso no sucedió. Ella tomó la decisión, le pasaron muchas cosas en los últimos años. Es entendible, fue un matrimonio de muchos años", explicó el conductor.

Coco fue por más y expresó en medio del dolor: "Estamos todos sorprendidos, incluyo yo, pero no hay ningún problema. No hemos discutido, ella plantea una situación que está viviendo. Yo lo entiendo y doy un paso al costado. Le deseo lo mejor del mundo. Tiene cosas para recomponer, para sanar, y ojalá le pase porque es una mujer increíble".