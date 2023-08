La Tora al quirófano: "Tenía muchísimo y me tuve que sacar"

Luego de la salida de la casa de "Gran Hermano", los ex "hermanitos" comenzaron a ganar espacio en los medios algunos con más o menos intensidad.

Una de las que se mantiene en la "ola de la popularidad" es Lucila Villar, más conocida como La Tora quien además de su fuerte personalidad mantiene una relación con el subcampeón Nacho Castañares.

En un ciclo de streaming de Telefé junto a Julieta Poggio, Pestañela y su pareja, la rubia habló con el portal Pronto y reconoció todas sus cirugías estéticas y tratamientos de belleza.

"Antes de GH, laburaba con mi doctora, Mariana Bouvier, que la amo con todo mi corazón y es quien me hizo la reducción de mamas. Es mi doctora de hace años y siempre me quiso para el sector de ventas pero yo no podía porque trabajaba como vendedora en un local de carteras. A la doctora la conocía del local, me vio vendiendo, conoció mi manera de laburar y me quería con ella en su consultorio. Entonces, cuando renuncié a Juanita, entré a trabajar con Mariana y vendía las operaciones", relató.

Recordando su anterior figura, Lucila hizo referencia a sus lolas y aseguró: "Tenía muchísimo, me dolía un montón la espalda y no me entraban las mallas, entonces me las tenía que mandar a hacer a medida. Era un cambio muy grande en mi vida y lo decidí tomar. Es mi única cirugía estética. Después obviamente me hice un par de cositas pero como cirugía, es la única", aseguró.

Para cerrar la "hermanita" enumeró: "Me puse bótox en la frente, tengo ampollas de hialurónico en la boca y me hice radiofrecuencia en la panza para sacarme un poquito la adiposidad. Es para tensar más que nada. Tengo una partecita de la panza que la odio y estoy trabajando para mejorarla", cerró diciendo.