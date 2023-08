Wanda Nara rompió el silencio y habló, desde Turquía, de su salud

Luego de ganar el premio Martín Fierro a la revelación 2022, Wanda Nara se sintió mal y, luego de realizar algunos chequeos de rutina, quedó internada en medio de un llamativo silencio por parte de la familia.

Luego de algunos días, Jorge Lanata aseguró que la conductora de Telefé padecía de leucemia, enfermedad que todos los medios sabían pero que ninguno se animaba a decir.

Ahora lejos de Argentina y desde Turquía, Wanda fue entrevistada vía zoom por Cristina Pérez y Rodolfo Barilli y, en una charla íntima la hermana de Zaira no dudó en hablar de todo.

Primero, Nara se refirió a su experiencia en MasterChef: “Me gustó hacerlo, me acerco muchísimo a un público diferente. Entre a las casas, muchas mamás me decía ‘me quedo con mis hijos viéndolo’, muchas abuelas me escriben. Estoy agradecida a la gente que me recibió, que me permitió entrar a su casa”, comentó feliz.

Luego, hablando puntualmente de sus estudios médicos agregó: “La verdad es que fue todo muy rápido para mí. Después de los Martin Fierro me hice un análisis que no salió como esperaba. Lo primero que me dijeron es que no me podía subir a un avión, y no sabía por cuando tiempo”.

“Fue todo muy de golpe, no sé si hablar, porque la gente te juzga, y prefiero guardármelo. Mi gente, mis amigos, están, ellos saben todo. Cuando este más fuerte lo voy a contar”, dijo y agregó: “Me hubiese gustado que fuera de otra manera, aceptar las reglas”, subrayó.

“Cuando me preguntan si le voy a hacer juicio al periodista (Jorge Lanata), dije que no, porque trabajo en este medio desde muy chiquita, hay letra chica y conozco las reglas de juego. Hay muchos periodista que me acompañan desde lo privado. Pero me sacudió porque yo todavía no sabía”.

Como no podía ser de otra manera, Wanda se refirió a las redes sociales y las repercusiones de su enfermedad: “Gente diciendo que lo filtraba yo, que lo estaba contado yo. Nunca jugaría con una cosa así, con un tema de salud. Hay un límite y es la salud. Pero me puse las pilas por mí y por los que me rodean. Siempre soy la más fuerte, la que le pone el hombro a todos, y en este caso lo tengo que hacer por mí”.

“Me saqué le pijama para salir adelante. También Me tuve que sentar con mis hijos, ellos no lo sabían y en el colegio les preguntaban, por eso los senté y les conté todo”, cerró dispuesta a dar batalla a lo que se venga.