Amenazada: Fernanda Sosa teme por su seguridad en Argentina

Hace pocos días comenzó el Bailando en la pantalla de América y, como era de esperar, los escándalos están a la orden del día.

Los distintos participantes que pasan por la pista de Marcelo Tinelli comentan sus temas más recientes en preparadas previas que suman a su show performático.

En esta caso, la uruguaya Fernanda Sosa no dudó en asegurar que se siente en peligro de Argentina. Además de comentar que no la está pasando bien, la bella mujer expresó que no la está pasando bien.

Todo se supo durante una charla de la influencer con Denis Dumas: "Yo puse un comunicado en mi cuenta de Twitter que decía que, desde que llegué a la Argentina, hay alguien que me quiere perjudicar feo. No sé quién es pero ya encontramos el IP. Esto ya está en delitos informáticos. Mi abogado es Jorge Alfonso. Obviamente, desde que llegué acá, me llegan amenazas con cuentas falsas", comenzó diciendo la influencer uruguaya.

Sorprendida Dumas consultó: "¿Qué dicen las amenazas?" a lo que Sosa respondió: "Me dicen cosas como 'cuidate en la calle'", advirtió Sosa. "Ahora se entiende por qué tanto guardaespaldas", sumó Cora Debarbieris presente en la charla.

"La realidad Fer es que yo te veo que sos un personaje adorable, traés comida, le ponés buena onda. ¿Por qué alguien te amenazaría?", le preguntó la conductora.

"Lo que pasa es que, ni había llegado al país, y ya se estaba hablando mal de mí. Sin conocerme. No sé si es por la vida que tengo en Miami", explicó la influencer. "Es como si me estuvieran vigilando", cerró la morocha.