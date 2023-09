Morena Rial salió a defender a Aníbal Lotocki

En medio del escándalo y el dolor por la muerte de Silvina Luna y Mariano Caprarola, la imagen de Aníbal Lotocki sigue cuestionada por la mala praxis causada a los pacientes.

Para sorpresa de todos, Morena Rial salió a defender al acusado en su cuestionado rol de profesional y las redes sociales no perdonaron a la joven madre.

Morena se expresó en favor del médico y dijo: “No me voy a meter en ese debate porque me parece que todos se agarran para defenestrar a un doctor que amo y que creo yo que no es su culpa... Cuántos otros doctores, si así se los puede llamar, han hecho desastres, pero como no son Aníbal no lo hacen público ni lo matan”, expresó y sumó: “Y digo mis motivos: cada cuerpo adhiere o rechaza de diferente forma los residuos introducidos, pero cada persona antes de ser operada es consultada y forma un consentimiento sobre el tratamiento u operación que va a recibir”, cerró Rial.

Como era de esperar y agobiada de comentarios y acusaciones, la hija de Jorge Rial realizó un descargo en las redes: “Hay una confusión respecto a mis dichos, no justifiqué en lo más mínimo la muerte de Silvina Luna ni las responsabilidades que deriven de la investigación que se está realizando”, comenzó diciendo.

Luego sumó: “Mi única opinión es que hay mucho ruido mediático y poco judicial. Eso me hace dudar”, expresó Morena Rial.