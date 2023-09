Último momento: L-Gante podría volver a la cárcel

Luego de pasar 100 días en prisión, L-Gante recuperó la libertad durante el pasado fin de semana y, como lo deseaba Elián la reunión con su hija y su mujer, fue el momento más emotivo.

Un poco conmocionado con la recuperación de su libertad, el mediático habló con el programa "Secretos Verdaderos" en una charla íntima con Luis Ventura, sobre el momento en que vio nuevamente a su hija, Jamaica.

"Fue mortal. La noté muy contenta, muy feliz, y yo también", expresó Elián y remarcó que la pequeña fue un motivo para no bajar los brazos en el momento complicado que le tocó vivir: "Fue quedarme con ella lo que me hizo tomármelo todo tan tranquilo y ponerme a pensar de vez en cuando que ya son 24 desde que recuperé la libertad".

Por otro lado, el cantante destacó la fuerza que le dio su madre, Claudia Valenzuela: "El abrazo con ella fue buenísimo. También estuvo siempre haciendo el aguante ahí. Firme. La mamá está siempre en todas. No importa la edad que tenga, siempre va a ser mami", informó Pronto.

Luego, en la misma señal de Daniel Vila, Pamela David y su equipo relataron que la salida de L-Gante de la cárcel podría no ser definitiva. Es que compartieron la apelación de Leonardo Sigal, abogado del damnificado, y afirmaron que "acá algo pasó en el medio, algo raro, no nos avisaron que lo iban a liberar, está mal liberado".

"O sea que, pobre L-Gante, podría volver a estar preso", comentó Pamela David y agregó: "Digo pobre L-Gante, pero si él cometió el delito, tiene que estar detenido. Pero a lo que voy es que lo usan, lo están utilizando como muestra de '¿de qué lado queres estar?'".

Rápidamente, Julieta Navarro agregó opinión e información a la noticia: "Además de lo sucio que está todo. A uno le da esta sensación, porque tratando de analizar los caminos que se han tomado de la Justicia, no entendemos, no es lógico. Vos decías Pame que puede ser una cuestión ideológica, también hablaba del tema de la idoneidad, la presión social y mediática... No sé, porque hace mucho tiempo, 100 días, además en los últimos tiempos había bajado la espuma. Y lo otro que nos queda pensar es la corrupción".

"Y un L-Gante que salió diciendo que, en lo personal, sintió un ensañamiento", cerró Pamela David.