Ramiro Soler, el sanjuanino que la rompió en Got Talent

Nuevamente San Juan en el foco de los talentos argentinos. Se trata de Ramiro Soler, quien se metió entre los elegidos de "Got Talent Argentina". El percusionista que conquistó al jurado y pasó de ronda

El joven vive en Córdoba y se presenta como artista callejero en el Paseo Güemes. En su alocución detalló que respeta tanto ese escenario como uno de un teatro y que recurrió a hacer percusionismo con elementos reutilizados ya que marca una diferencia a si lo hiciera con una batería.

De un balde plástico de pintura sacó desde botellas de vidrio a latas y una pava de acero que se convirtieron en los platillos con los que generó una performance con ritmo y que mantuvo eclipsado al jurado y al público, que lo ovacionó. Ramiro apostó por una presentación de música electrónica y aseguró que también hace trap.

"Sos increíble. Lo que es creer en uno y creérsela. Sos muy talentoso", le dijo Flor Peña. Mientras que Emir Abdul agregó en su devolución: "sos un artista, un gran artista. Conecté con vos y lo que hacías que es magia. Tanto que empecé a moverme yo. Es genial que puedas conectar con nosotros y la gente. Vos te lo propusiste y tenes todo".

Joaqui le preguntó si le gustaría apostar por el instrumento batería, a lo que Ramiro respondió que no le va tan bien con la música convencional. En cambio, vive del arte callejero. "Me parece espectacular", señaló la cantante. Abel Pintos añadió "No sé si viniste a exhibir un talento. Diste un mensaje muy grande y encontraste una oportunidad de creatividad. Sos muy buen percusionista", afirmó.