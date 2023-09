Coki Ramírez regresó al Bailando e intentó besar a Tinelli

En la noche del miércoles, el "Bailando" vivió una gala especial por la llegada de Coki Ramírez a la pista.

La cordobesa, quien tuvo un ida y vuelta con Marcelo Tinelli hace años, regresó triunfante y no dejó de seducir al conductor durante toda la previa,

Luego de 12 años de ausencia, Coki volvió con todo y, en el ida y vuelta con el Cabezón, dejó en claro que nunca pudo volver al certamen de baile por pedido expreso de Guillermina Valdes, ex del mediático.

Lo esperado

Una vez dentro de la pista, Ramírez no dejó de coquetear con Tinelli, le dijo mensajes en susurros y hasta le cantó bien cerquita de la cara, siempre amagando con darle un beso en la boca, tal como sucedió hace años atrás.

“Hola, viejito mío”, le dijo Ramírez y Tinelli enseguida quiso decir que no se sentía como tal. Luego la amiga de la Mole Moli agregó. “No seas malo, dejame hablar. Siento que molesto a mucha gente, pero no me importa”.

“Vamos a lo de viejito. Estamos viejitos, pero nos sentimos jovencitos”, volvió a insistir la mediática en ese jugueteo que la convirtió en tendencia en las redes sociales.

Con comentarios a favor y otros en contra, la cordobesa pasó como una más por la pista sin que le funcionara, por el momento, su estrategia de conquista.

Volvio Coki despues de 12 años y sigue con la misma previa #Bailando2023 pic.twitter.com/2QtjKMaOnu — Martín (@BollatiMartin) September 14, 2023

Te acuerdas de coki ?

Volvio en forma mas pesada y aburrida#Bailando2023 pic.twitter.com/Yp79DZ7oYN — Julian Gonzalez (@Julianok2023) September 14, 2023

faltara mucho para que se vaya coki? pic.twitter.com/8Eul8MvLp1 — lamascarada (@lamascarada) September 14, 2023