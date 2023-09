Otra ex Gran Hermano debutó con problemas en la pista del Bailando

La nueva edición del "Bailando 2023" de Marcelo Tinelli sigue llevando sorpresas a la pantalla de América, la nueva señal en donde está la productora LaFlia.

Además de los famosos, algunos de los ex participantes de "Gran Hermano" también son parte de este show que además del baile tiene escándalos y personajes.

Además de Coty, Alexis, Tomás Holder y Romina, en la noche del jueves le tocó el turno a Juliana, más conocida como Tini y quien fue expulsada de la competencia por dar información del afuera.

ASÍ FUE EL DEBUT DE JULIANA DIAZ EN EL BAILANDOuD83DuDCA3

¿Qué les pareció? pic.twitter.com/onlzcENzC5 — TRONK (@Tronnk_) September 15, 2023

La morocha llegó a la pista junto con su bailarín y fue recibida por Marcelo Tinelli. El novio de la joven, Maxi Giudice la acompañó desde el costado de la pista.

Problemas

El baile de la joven comenzó bien pero fue interrumpido por un corte apenas dio el primer paso. Tinelli buscó explicaciones, culpó al sonidista, pero Chato Prada salió en su defensa: “No, no es (Federico) Ruíz, Marcelo. Es el rígido. Es un disco que tenemos acá, que va video y audio, y eso no salió”, dijo el productor.

PROBLEMAS TÉCNICOS EN EL #BAILANDO2023

Por suerte fue al inicio del baile uD83EuDD23uD83DuDE2C pic.twitter.com/sT95rwUF4R — TRONK (@Tronnk_) September 15, 2023

Finalmente Juliana bailó y llegó el momento de la devolución. Ángel De Brito fue el primer en hablar y le puso un 3. Luego pasó Pampita, que tuvo el voto secreto, y levantó con Moría Casán, que tras remarcar que no la “mató”, valoró su onda y le puso un 5; tal como se esperaba, Polino le puso un 3.

Finalmente y luego del puntaje, Tini reconoció que no estaba al 100 por ciento. “Me dijeron que me desinflé un poquito en la coreo, y lamentablemente me fisuré dos costillas, y es como que arranco con todo y después siento…como que me desinflaba al final. Antes salía explosivo, y ahora…”.

Valorable lo de Juli, se fisuró dos costillas y antes del puntaje no habló sobre eso uD83DuDC4FuD83DuDC4F#Bailando2023 pic.twitter.com/iSMBzBoXIj — TRONK (@Tronnk_) September 15, 2023

Consultada por el conductor de por qué no contó antes de bailar lo que le pasaba, Juliana explicó: “No, porque yo sé que soy capaz, y que puedo dar esto y muchísimo más. No es algo que me condiciona, pero sí siento que me cansé un poquito al final por esto”.