´¿Qué tengo en mi cuerpo?´: Virgina Gallardo detalló la sustancia que le puso Lotocki

Desde la muerte de Mariano Caprarola y Silvina Luna, las miradas se posaron contra la Justicia por la falta de resolución contra Aníbal Lotocki el médica que colocó materiales no aptos para la salud lo que provocó la muerte de algunos pacientes y el deterioro de la salud de otros.

Ahora, fue Virginia Gallardo quien, luego de algunos estudios, precisó qué es lo que alberga en su cuerpo luego de la intervención estética a la que se sometió en manos del cuestionado esteticista.

En el contexto del programa del cual es panelista "Socios del Espectáculo" (El Trece) Gallardo aprovechó una entrevista al periodista Ignacio González Prieto y habló sobre su intervención y sobre lo que ella tiene en el cuerpo.

"El metracilato es prácticamente la silicona, que en una prótesis mamaria o un glúteo va encapsulada, pero vos no la podes liberar al cuerpo”, comenzó diciendo el periodista de TN al tiempo que la panelista del ciclo la interrumpía para corregir un detalles.

"Tampoco era metacrilato. De hecho, en algún momento, él (Aníbal Lotocki) salió a decir que era subiton", aseguró la rubia y luego recordó cómo se enteró de cuál era el verdadero material que tenían en sus cuerpos.

"Hablamos de pegamento para caderas, para prótesis dentales, pero metacrilato no. Inclusive en una mediación, la abogada de Lotocki llevó a la única proveedora y ella me confirma que me estaban mintiendo”, contó Virginia Gallardo.

Sobre su situación actual de salud Gallardo explicó: “No me afecta porque estoy muy bien y me acabo de hacer los chequeos... Tampoco quiero llevar preocupación, mis lágrimas son de bronca e impotencia. Yo no sabía la gravedad de Mariano, él se acercó a mi una noche y fue terrible para los dos. Buscamos médicos, nos pasamos contactos", contó.

"Todo lo que él decía de los dolores, el ciático, el cemento y el plástico, es lo que tengo yo. Todo condice con lo que digo yo, y no podemos ser una conspiración en contra”, confesó Virginia Gallardo, sobre las reiteradas denuncias al polémico cirujano.

"Yo tengo todo y lo voy a tener de por vida con la diferencia de que vivo de mi cuerpo. Cuanto más paralizada estoy es mi salvación. La pandemia y el embarazo fueron la salvación de mi vida”, relató y cerró: "Tengo entendido que para sacar el producto en su totalidad, primero es muy difícil. Y segundo, es cortar el músculo, no queda otra. Es rebanar todo y me parece más terrible aún".