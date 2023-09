Sin corpiño, Wanda Nara fue a la cancha a alentar a Icardi

Por estos días, Wanda Nara quedó en boca de todos luego de que L-Gante confirmara que mantuvo una relación con la empresaria.

Apenas unos días luego de salir de la cárcel, el cumbiero aseguró: “Yo, en mi vida, tuve una sola novia que fue Tamara Báez y me separé hace ya un año. Me separé y me emocioné con la fama”, comenzó diciendo el músico en Vorterix.

Luego sobre la hermana de Zaira explicó: “Después, lo más cerca que estuve de una relación fue Wanda y hasta ahí. Lo demás... todo de paso”.

Lejos de los rumores y confesiones, Wanda sigue de cerca a su marido Mauro Icardi, sus hijos y su tratamiento en Turquía.

Más linda que nunca, la mediática sorprendió en las últimas horas con un look de cancha que acaparó todas las miradas. De jean y musculosa cavadísima, Nara no usó ropa interior. Completó el outfit con campera deportiva y una carísima cartera Louis Vuitton.