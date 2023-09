Denuncia por abuso: la alarmante frase del Pollo Cerviño a su hijo

Hace algunos días, una denuncia sobre abuso de menores dejó al descubierto al Pollo Cerviño quien fue directamente acusado por su ex mujer de haber abusado sexualmente de su hijo en 2020, cuando el menor tenía apenas 5 años.

Luego de que trascendiera en los medios la grave denuncia, el periodista Damián Rojo se conectó con el comunicador quien aseguró que el menor había sido 'expuesto brutalmente' y que en pocos días más, contaría su versión de los hechos.

Enterada de los dichos de su ex pareja, la madre del menor Cinthia García habló siguió sumando nuevos y escabrosos detalles sobre su ex pareja.

La mujer se refirió al actual momento del menor y precisó: "No está mirando tele y sigue acompañado por sus terapeutas pero se enteró de que lo denuncié y está contento porque su peor miedo es que vuelva a lastimar a otro nene. Mi hijo es super empático y a veces llora porque me dice que va a seguir lastimando a otros".

Luego agregó: "Tengo una perimetral que me protege a mi y a mi hijo. Tengo miedo y hubo un tiempo en el que no podía ni ir a trabajar porque me amenazaba con que me iba a mandar a los barras de un Club a matarme".

Para cerrar la García aseguró: "Mi hijo necesita justicia, necesita tener un cierre para reestructurarse y avanzar. Es una forma de demostrarle que hay gente buena, gente mala".

A raíz de todo lo que salió a la luz en los últimos días, el Pollo Cerviño fue suspendido en la Rock & Pop. Recordemos que él está al frente del ciclo "Llave en mano" junto a Joe Fernández y Vero Tossounian. La emisora emitió un comunicado para anunciar la medida y ahora, se espera que desde Net TV, en donde se desempeña como locutor en Editando Tele, hagan algo similar hasta que se esclarezca la situación, informó Pronto.