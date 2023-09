¿Bebé a bordo?: la llamativa ´pancita´ de Flor Vigna

Si bien surgieron algunas crisis entre Luciano Castro y Flor Vigna, la relación entre los mediáticos continúa "viento en popa". Los artistas se muestran juntos y acompañándose en todo momento.

La rubia trabaja intensamente en su carrera como cantante y, en este momento, se prepara para el lanzamiento de una nueva canción y, a su vez, forma parte del 'Bailando'.

Consultada si le gustaría ser madre junto al ex de Sabrina Rojas Vigna respondió: "Hay algo en él que me hace creer que es para toda la vida, viéndolo tan buen padre me gustaría ser mamá pero no voy a estar lista hasta que pasen unos cinco o seis años", reveló en 'Agarrate Catalina' por La Once Diez.

Recientemente Flor aseguró: "A veces digo 'qué bueno que me enamoré de este chabón', porque Lu es un hombre que vivió mucho, ya tiene sus hijos, tuvo sus matrimonios y eso me re ayuda a no tropezar con cosas que quizás yo no viví. Así que me gusta ir así despacito".

Ahora y como si se desdijera de todos sus fundamentos, Luciano Castro compartió una foto que despertó sospechas y dio qué hablar: el actor subió a sus stories una dulce foto donde se lo ve abrazando la pancita de Vigna, informó Pronto.

"¡Te amo, Chinita! ¡Dale que nos queda por escribir mucho juntos! Sos única. @florivigna 18/09/2023", escribió Castro.

Como era de esperar, muchos de los fanáticos y seguidores de la pareja se animaron a asegurar que se viene el primer hijo de los novios.